أماكن إضافية في سينمات "وداعا جوليا" في مصر

ياسر رشاد - القاهرة -

يستمر وداعًا جوليا في نجاحاته جماهيريًا بعد نجاحاته العالمية، فشهدت السينمات المصرية في اليوم الأول من عرضه إقبالا كبيرا، حيث أعلنت العديد من السينمات أنه تم إضافة مواعيد جديدة لعرض الفيلم لرفعها شعار كامل العدد، فـ في سينما بلازا تم إضافة حفلتين جديدتين، وقامت سينما جلاكسي المنيل بفتح القاعات الأكبر، سينما بوينت90 أضافت حفلة جديدة على جدولها.



كما تم عرض الفيلم في أربع سينمات جديدة أخرى وهم سي سينما الجونة وأركان والهرم وأمير بالإسكندرية.

أحداث فيلم وداعا جوليا



تدور أحداث الفيلم في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب «منى» المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها «أكرم» في مقتل رجل جنوبي، ثم تعيّن زوجته جوليا التي تبحث عنه، كخادمة في منزلها، وتقدّم لها المساعدة للتطهر من الإحساس بالذنب.

جدير بالذكر أن الفيلم يعرض في: أمريكانا بلازا - الشيخ زايد، سينما VOX - مول مصر، سينما أركان - الشيخ زايد، سينما الزمالك سينما زاوية - وسط البلد، جلاكسي المنيل، سينما الهرم، بوينت 90 - التجمع الخامس، سينما جلاكسي كايرو فيستفال سيتي، سينما الرحاب، سينما مدينتي، سينما جولف سيتي – العبور، سي سينما – الجونة، سينما أمير – الإسكندرية.

الفيلم من إخراج وتأليف محمد كردفاني الحائز على العديد من الجوائز، وبطولة الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك ويشارك في بطولة الفيلم والممثل المخضرم نزار جمعة وقير دويني الذي اختارته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سفيرًا للنوايا الحسنة عن منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، وتصوير بيير دي فيليرز ومونتاج هبة عثمان، ومهندسة الصوت رنا عيد وتصميم أزياء محمد المر.

وداعًا جوليا من إنتاج المخرج السوداني الشهير أمجد أبو العلاء الذي مثل السودان في ترشيحات الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي عام 2020 لأول مرة في التاريخ بفيلم ستموت في العشرين.