شريهان توجه رسالة للملكة رانيا بعد حديثها مع مذيعة CNN

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - سهيلة أسامة:

وجهت الفنانة شريهان، رسالة للملكة رانيا، بعد انتقادها للازدواجية في تفاعل الإعلام الغربي في الأحداث الأليمة التي تعيشها غزة، خلال مقابلتها في إحدى وسائل الإعلام الأمريكية.

وكتبت شريهان، عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "X": "كل الاحترام والحب والتقدير إلى جلالة الملكة رانيا، الإنسانة، المواطنة والملكة .. ملكة في الإنسانية".

وتابعت: "تكلمتي بلسان أجيال عظيمة حالية كثيرة وكبيرة بجميع الجنسيات مقهورة، متألمة، مصدومة وترفض الظلم، تكلمتي بلسان شعوب عربية وغير عربية تتمنى الحق والعدل والسلام وعدم الإزدواجية في المعايير والمطالبة بتطبيق القوانين على الجميع".

وأضافت شريهان: "حفظك الله ورعاكِ لدينك وأسرتك الكريمة وشعبك ووطنك الأردن".