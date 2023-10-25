كندة علوش عن أحداث غزة: "لا أسمح لأذني أن تسمع أصوات البكاء والصراخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة كندة علوش، عن حزنها الشديد لما تمر به غزة من مشاهد صعبة وأليمة لما يرتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم ضد الشعب الفلسطيني.

وكتبت كندة، عبر حسابها بموقع "إكس": "أمر على صور الأطفال الشهداء والمصابين يومياً لكن لا أسمح لعيناي أن تمعن النظر ولا لأذني أن تسمع أصوات البكاء والصراخ".

وتابعت: "أتجاوز الصور بسرعة حتى لا يتخلل الألم إلى العظم ومع هذا لا تفارقني صورهم وأصواتهم طوال الليل والنهار".

واستكملت: "إن كنا في منازلنا الآمنة أجبن من تحمل هذا الألم.. فكيف حال الأهالي تحت النار؟".

وأضافت: "يا رب بث في صدورهم القوة والصبر وخفف الآمهم وعجل في فرجك يا رب".

يذكر أن، آخر أعمال كندة علوش فيلم "نزوح" بطولة سامر المصري، نزار العاني، هالة زين، ومن تأليف وإخراج سؤدد كعدان.