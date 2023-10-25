10 معلومات عن محمد سلام بعد تصدره التريند بسبب "زواج اصطناعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حالة من التفاعل أثارها الفنان محمد سلام، بعد إعتذاره عن المشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي" المقرر عرضها يوم 30 أكتوبر الجاري بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك بسبب الأحداث الجارية في غزة.

وتصدر اسم محمد سلام، محركات البحث بعد قراره المفاجئ بالاعتذار من المسرحية تعاطفا مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

نستعرض لكم معلومات عن محمد سلام في السطور التالية:

- من مواليد 15 ديسمبر 1983 .

- تخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة.

- إلتحق بورشة مركز الإبداع الفني وتتلمذ على يد المخرج خالد جلال.

- كانت بدايته الفنية من خلال المشاركة بفيلم (الرهينة) عام 2006.

- شارك بمسرحية "قهوة سادة" عام 2009.

- شارك في مسلسل "الكبير أوي"، و "هبة رجل الغراب" ، و "كابتن مصر"، و "شربات لوز".

- ارتبطت شهرته مع الجمهور من خلال شخصية هجرس التي قدمها في مسلسل "الكبير أوي".

- رصيده الفني من الأعمال الفني وصل لـ 63 عملا.

- حقق نجاحا لافتا في مسلسل "جت سليمة" مع دنيا سمير غانم وعرض في دراما رمضان الماضي 2023، وجسد خلاله شخصية موكوس.

- كانت آخر أعماله السينمائية فيلم "رمسيس باريس" عام 2023، وشاركه البطولة هيفاء وهبي.

يذكر أن محمد سلام أصدر مقطع فيديو أعلن فيه اعتذاره عن المشاركة بمسرحية "زواج اصطناعي"، وذلك عبر حسابه بموقع فيسبوك، جاء فيه: "المفروض أسافر الرياض عشان أعرض مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض والمفروض إنها مسرحية كوميدية وفيها أغاني واستعراضات والمفروض إننا نعرض إن شاء الله يوم 30 أكتوبر.. هنعرض في وسط الأحداث اللي بتحصل في غزة فأنا مش متخيل إني هروح أعمل مسرحية وأهزر وارقص وإخواتنا في فلسطين عمالين يتقتلوا ويدبحوا ومفيش حاجة بتحصلهم، وأنا مش هقدر أسافر طبعًا وليه بقول الكلام ده في آخر لحظة المفروض إني أسافر بكره إن شاء الله لأني كنت على أمل أن الموسم يتلغي أو يتأجل مثل مهرجانات الجونة والقاهرة أو الموضوع يهدى في فلسطين، ونقدر نعرض".

وتابع: "لحد دلوقتي في ناس عمالة تموت ومفيش حاجة بتحصل، فأنا إزاي أروح أعرض وناس بتموت في فلسطين، حاسس لو أنا عملت كده هبقى كأني زي اللي بقتلهم بالظبط، هبقى خذلتهم وهبقى بغني وارقص، فأنا بعتذر عن المشاركة في موسم الرياض واللي بيحصل في فلسطين قضية كل مسلم، وواجب على كل مسلم، فأنا مش في إيدي حاجة أقدر أقدمها، فلما نموت وربنا يسألنا عملت إيه لأخوك في فلسطين أنا هرد أقول إيه؟ هقول في وقت الأحداث في فلسطين أنا كنت بعمل مسرحية كوميدية وبرقص وأغني فأنا مش هقدر أعمل كده".

وأضاف: "كان عندي أمل الموسم يتأجل أو يتلغي، فأنا مش هقدر أشارك في المهرجان ده وحابب أقول إني كنت في مشكلة مش عارف أسافر ولا أعمل إيه؟ والتمثيل هو أكل عيشي، لكن لو مسافرتش.. هل هموت من الجوع؟ بالتأكيد لأ".