"غياب الفنانين".. 15 صورة ترصد مراسم عزاء الفنان محمد رؤوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصوير - إسلام فاروق:

أقيم مساء اليوم الأربعاء، مراسم عزاء الفنان الراحل محمد رؤوف صاحب أغنية "اللي تعبنا سنين في هواه" بمسجد المغفرة بالعجوزة.

وغاب نجوم الفن، عن التواجد في عزاء الراحل، ولم يحضر سوى الفنان عمرو يوسف، واقتصر الحضور على الأهل والأقارب والأصدقاء.

وشيعت جنازة الفنان الراحل عقب صلاة ظهر أمس الثلاثاء من مسجد السيدة نفيسة.

جدير بالذكر أن، المطرب الراحل محمد رؤوف درس في معهد الموسيقى العربية، وانضم إلى فرقة رضا، بعد وفاة المطرب الراحل عمر فتحي، وقدم مجموعة من العروض المسرحية، والأغاني الشهيرة، منها: اللي تعبنا سنين في هواه، و لآ لآ، و بياع، ويا حلوة لو سمحتي، و الحدود، وغيرها.