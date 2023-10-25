نسرين طافش من كواليس "السيستم": "لن نتوقف عن دعم فلسطين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت الفنانة نسرين طافش، عن مقطع فيديو لها من كواليس تصوير فيلمها السينمائي الجديد "السيستم".

ونشرت نسرين، الفيديو، عبر "ستوري" حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "مستمرين بالعمل من موقع تصوير فيلم السيستم، لكن لن نتوقف عن دعم فلسطين، هذا واجبنا جميعا".

فيلم "السيستم" يخوض بطولته أحمد الفيشاوي ونسرين طافش وبسنت شوقي، وعدد من الفنانين، ومن تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت.

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة نسرين طافش الفنية كانت عام 2022 بمسلسل "جوقة عزيزة". (اضغط هنا)