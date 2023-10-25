ياسمين الخيام تتحدث عن دور الفن وتوجه رسالة لـ صلاح في "واحد من الناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - تحل الفنانة المعتزلة ياسمين الخيام، ضيفة ببرنامج "واحد من الناس" تذاع على حلقتين يومي الأحد والإثنين في تمام الساعة العاشرة مساء، على شاشة قناة "الحياة".

وتكشف "الخيام" العديد من الأسرار والكواليس في حياتها ومنها تعاونها مع كبار الملحنين محمد عبد الوهاب ورياض السنباطي.

كما تتحدث عن التتر العبقري وأغنية "محمد رسول الله" التي عاشت لسنوات طويلة وما زالت، وأيضا تتر مسلسل "الأنصار"، والإسلام والإنسان وساعة ولد الهدى، وأيضا تجربتها الخاصة مع الشاعر عبد الرحمن الأبنودي وأغنية أمتك يا محمد والتي قدمتها وقت غزو العراق للكويت، وكواليس تلك الأغنية.

كما تتحدث عن أغنية "استيقظي يا أمتي" ، وأغنية "المصريين أهما"، و"أرض الفيروز"، وأيضا تجربتها مع أسماء الله الحسنى مع عمار الشريعي، وأغنية "مبروك مبروك عليكم وعلينا".

كما توجه رسالة الى شعوب العالم أن تستيقظ بعد ضياع الإنسانية بسبب الأحداث الجارية في غزة والتي جددت الوجع والألم، وتتحدث عن دور الفنانين ورسالتهم فيما يحدث في غزة وتوجه رسالة الى النجم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.