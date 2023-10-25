عمرو يوسف وحلمى عبد الباقى فى عزاء الراحل محمد رؤوف.. صور

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين على حضور عزاء الفنان الراحل محمد رؤوف وتقديم واجب العزاء لأبنائه أدهم ورامي بمسجد المغفرة بالعجوزة، منهم الفنان حلمي عبد الباقي وكيل نقابة المهن الموسيقية والفنان عمرو يوسف والدكتور عاطف إمام عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين والمايسترو محمد أبو اليزيد عضو مجلس نقابة الموسيقيين أيضا.

ورحل الفنان محمد رؤوف عن عالمنا صباح أمس وشيعت الجنازة من مسجد السيدة نفيسة وتم الدفن بمقابر العائله بمقابر السيدة عائشة .

محمد رؤوف لم يكن مطربا فقط لكنه قام بأداء الكثير من الأعمال كممثل وجسد شخصيات شهيرة منها شخصية فنان الشعب سيد درويش، وكان يطلق عليه كل زملائه في فرقة رضا المطرب ذهبي الحنجرة، وقد نال شهرة كبيرة جدا بداية من فترة الثمانينات، بعد أن طرح أول ألبوماته «لا لا ما تحبش تانى» عام 1982، وحقق الألبوم نجاحا كبيرا وبعده انضم لفرقة رضا ليصبح مطرب الفرقة عام 1983.

وهو صاحب الأغنية الشهيرة "اللي تعبنا سنين فى هواه" والتي سمعها لأول مرة عام 1977 أثناء الخدمة العسكرية وأعجب بها، لكنه لم يطرحها في ألبومه الأول، وأثناء عمله على ألبوم آخر بعنوان " ست الحسن"، كان يتبقى له أغنية لطرح الألبوم فوضع اغنية " اللي تعبنا سنين في هواه "، فحققت نجاحا كبيرا، وبالمناسبة هو له السبق في غنائها وبعدها غنتها المطربة فاتن فريد وبعد فترة غناها جورج وسوف.

شارك المطرب محمد رؤوف في أكثر من عمل فني، حيث شارك في مسلسل "العملاق "عام 1979 وقدم دور سيد درويش وشارك في عدد من المسرحيات والتي قدم في واحدة منها شخصية الرئيس الأسبق محمد أنور السادات.