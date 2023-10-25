شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر تستغل الإعلام لصالح قضية زوجها فى الحلقة العاشرة من "صوت وصورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغلت الفنانة نجلاء بدر الإعلام لقلب الأوضاع في قضية قتل زوجها، المتهمة فيها حنان مطاوع لكسب تعاطفهم. كما حاولت نجلاء بدر، في الحلقة العاشرة من مسلسل صوت وصورة، إقناع محامي حنان مطاوع بقبول مبلغ من المال في مقابل عدم توجيه تهمة الاعتداء عليه من قبل ابنها.

رفض المحامي الذي يلعب دور صدقي صخر أموال نجلاء بدر، فاقترحت عليها المحامية الخاصة بها أن تتجه إلى الإعلام، وتظهر في برنامج تليفزيوني لإقناع الجمهور بقصتها.

ظهرت نجلاء بدر في أحد البرامج المؤثرة ذات المشاهدات العالية، وتحدثت بطريقة عاطفية عن خسارتها لزوجها والأمان الذي حرمت منه هي وابنيها بعد رحيله.

يتكون مسلسل صوت وصورة من 30 حلقة، وهو من بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبة، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب "توبة" ويتم عرضه علي قناة dmc ومنصة watch it.