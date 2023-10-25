ماسك: الغرب يدفعنا إلى “السير نياماً” نحو حرب عالمية ثالثة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك إن الغرب يدفعنا إلى «السير نياماً» نحو حرب عالمية ثالثة.

جاء ذلك خلال نقاش على منصة «إكس» شارك فيه رجل الأعمال ديفيد ساكس، والمرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري الأميركي فيفيك راماسوامي، وتطرق إلى الحرب الدائرة في غزة وتلك المستمرة بين روسيا وأوكرانيا منذ أكثر من عام، وفقاً لما نقلته مجلة «فورتشن».

مستشهداً بخبرته في التعامل مع مجتمعات الدفاع والاستخبارات كرئيس تنفيذي لشركة «سبيس إكس» بالإضافة إلى اجتماعاته المتكررة مع قادة العالم، قال ماسك إنه يخشى الانهيار الحالي في قنوات الاتصال بين القوى العظمى. وأضاف أن هذا عزز بيئة من الشك، حيث يعتقد كل طرف أن الآخر ربما يستعد للهجوم عليه.

وقال الملياردير الأميركي: «الغرب يدفعنا إلى (السير نياماً) نحو حرب عالمية ثالثة بقرار أحمق تلو الآخر».

وتابع: «لقد بدأت روسيا والصين إجراء مناورات عسكرية مشتركة، ولا أعرف عدد الأشخاص الذين يعرفون هذا الأمر حقاً».

ووصف ماسك هذه العقوبات الغربية على روسيا بأنها «خطأ فادح»، مشيراً إلى أنها المسؤولة عن دفع روسيا إلى أحضان الصين، وأن هذا الأمر سينتج عنه نشوب صراع أكبر بين تحالف غربي غير قادر على الحفاظ على إنتاج كميات كبيرة من الأسلحة وتحالف شرقي قوي عسكرياً.

وقال ماسك إن الغرب يرسل الأوكرانيين إلى ما يشبه «مفرمة اللحم» ليموتوا وهم يقاتلون «أبناء عمومتهم الروس»، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا وتطبيع العلاقات مع موسكو من أجل منع نشوب حرب عالمية ثالثة.