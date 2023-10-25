منذر الريحانة يرافق قافلة مساعدات لـ غزة: “مصر وفلسطين دم واحد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يشهد معبر رفح على الجانب المصري تواصل زيارات الدعم لأهل غزة، فقد أعلن مجلس القبائل والعائلات المصرية أنه سير قافلة معونات بعدد 16 شاحنة كان من بين مرافقيها الفنان الأردني منذر الرياحنة، الذي حرص أن يكتب على آخر نقطة وصل لها على الحدود «مصر وفلسطين دم واحد».

المساعدات التي قدمها مجلس القبائل والعائلات المصرية تضمنت مستلزمات طبية عاجلة، إضافة لمساعدات مقدمة من بيت الزكاة والصدقات المصري التابع للأزهر الشريف.

ووصلت الشاحنات للجانب المصري من معبر رفح برفقة الدكتورة سحر نصر، المديرة التنفيذية لبيت الزكاة ووزيرة التعاون الدولي السابقة، الى جانب وفد من مجلس العائلات والقبائل المصري.

وتم تسليم المساعدات للهلال الأحمر المصري شمال سيناء، تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة، وتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.