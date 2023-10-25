محمد عساف يدعو لنشر فيديوهات العدوان على غزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في دعم متواصل لقضة فلسطين ورفضاً لتمادي العدوان في حق غزة، أعرب النجم الفلسطيني محبوب العرب محمد عساف عن سخطه وغضبه للأحداث الدامية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق بلده وشعبه طوال سبعة عشر يوماً، ورأى في إطلالة له عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” أنه يمر في حالة صعبة بسبب الوضع الكارثي جداً الذي ترزح تحته بلده ولاسيما مع فقدان أهل وأصدقاء له في فلسطين.

وتحدث عساف عن العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني أطفالاً ونساء وشيوخاً، موضحاً “أن الوضع في غزة مأساوي، حيث يشهدون قتل المدنيين بشكل جماعي”، وأكد “أن شهداء الشعب الفلسطيني ليسوا مجرد أرقام وأسماء، بل هم أرواح تضحي من أجل القضية العادلة”، داعياً إلى نشر الفيديوهات عن جرائم العدوان: “كملوا نشر فيديوهات الاحتلال، أنا واحد من الناس عائلتي كلها هناك، انشروا ولا أحد يقلّل من قيمة أي عمل على السوشيال ميديا، الوضع كارثي جداً، إنتوا بتشوفوا القتل بالجملة”.

وأكد أن فلسطين هي قضية وليست ترند، قائلاً: “شهداؤنا ينحطوا على العين والرأس بقالوا 17 عام تحت عدوان ظالم، صارلي عدة أيام في حالة صعبة، فقدنا أصدقاء وأهل ونتذكر أن فلسطين ليست مجرد ترند عابر بل هي قضية تستحق الاهتمام والتضامن يا جماعة الخير”.

وشدد على وجوب مقاطعة المنتجات التي تدعم الاحتلال: “أتمنى أي شخص يستطيع يساعدنا في أي شيء ننشره، غزة 16 يوم تحت العدوان لا كهرباء ولا ماء، كيف نعيش حياتنا طبيعي ونحن تحت القصف، لا تنسوا مقاطعة المنتجات التي تدعم الاحتلال”.

وتفاعل المتابعون مع حديث عساف مؤكدين تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وواعدين بالاستمرار بنشر الصور والفيديوهات التي توثق جرائم العدو الإسرائيلي الذي يرتكب مجازره الدموية ويقصف ويدمر من دون أي رادع أمام الصمت الدولي المهين.