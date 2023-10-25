هاني شاكر ينشد لشهداء فلسطين: “فصيلة الدم أقصى”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في جديد التضامن الفني العربي مع قضية فلسطين وأهلها، طرح الفنان المصري هاني شاكر عبر قناته على اليوتيوب والمنصات الرقمية أغنية وطنية بعنوان “الهوية عربي”.

والأغنية من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكري وتوزيع موسيقي لأحمد أمين، وجاء مطلع هذه الأغنية التي أهداها إلى شهداء فلسطين وأبناء قطاع غزة: “أنا في الهوية عربي، وفصيلة الدم أقصى، رام الله يافا عكا، والقدس خليل وغزة، وفي حيفا ليا ذكرى، وفي نابلس ألف قصة، أنا وجعك فيا علم”.

وتضمن الكليب مشاهد للقتل والدمار الذي لحق بقطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل والإبادة الجماعية بحق الأطفال والنساء.

ويختم هاني أغنيته بمسحة تفاؤل حيث النصر المبين فينشد: “أنا قلبي سايبه عندك، في شوارعك والبلاد، هتزول الغمة بكره، وهنخلع السواد، في القدس نصلي جهرا، نعلن فرجاً ونصراً، ونهاية الحداد”.