الأمم المتحدة تقر بمسؤولية إسرائيل في مقتل الإعلامية شيرين أبو عاقلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رحبت شبكة «الجزيرة» الإعلامية بالنتائج التي خلص إليها تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن مقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة «الجزيرة» في فلسطين. وتدعو الشبكة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لضمان تحقيق العدالة لها ومحاسبة قتلتها.

وأقرت الهيئة التابعة للأمم المتحدة أن القوات الإسرائيلية استخدمت «القوة المميتة دون مبرر»، في استهدافها للراحلة شيرين أبو عاقلة. وسلطت الضوء على الحاجة الملحة لمحاسبة قتلة شيرين والمتورطين في استهدافها. وتؤيد «الجزيرة» تعهد اللجنة الأممية بتقديم الأدلة التي جمعتها إلى المحكمة الجنائية الدولية لدعم تحقيقاتها ذات الصلة بفلسطين.

وفي الوقت الذي تطالب الشبكة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، ببدء التحقيقات في مقتل شيرين أبو عاقلة دون تأخير، فإنها تجدد تعهدها لعائلة شيرين وزملائها بأنها لن تدخر جهداً قانونيا أو إعلامياً لتحقيق العدالة لروح شيرين ومحاسبة قتلتها، وسوف تتابع الملف المقدم من الشبكة للمحكمة الجنائية الدولــية.