ميرنا وليد - بيروت - تقدمت العارضة ووريئة سلسلة فنادق هيلتون النجمة باريس هيلتون بالتهاني لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وذلك لمناسبة عيد ميلادها الذي وافق يوم الإثنين في 21 أكتوبر/تشرين الأول والذي أتمت فيه أعوامها الـ43.

وشاركت باريس صوراً جمعتها بـ كيم ومقطع فيديو وذلك في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي وأرفقتها بتعليق :"عيد ميلاد سعيد كيم كارداشيان! الكثير من الذكريات الممتعة معًا! نتطلع إلى صنع المزيد أرسل لك الكثير من الحب في يومك الخاص! أتمنى أن تتحقق كل رغباتك وأحلامك في عيد ميلادك! استمري في العيش! أحبك".

وكانت ردت عارضة الأزياء العالمية والممثلة باريس هيلتون على الإنتقادات التي وجهت لإبنها بعد نشرها أول صورة له عبر حسابها الخاص، وذلك بسبب حجم رأسه الكبير وقالت :"هناك بعض المرضى في هذا العالم. ملاكي يتمتع بصحة جيدة... ونعم، بالطبع ذهب إلى الطبيب، فهو يتمتع بعقل كبير".

وكانت باريس هيلتون استقبلت وزوجها كارتر روم طفلهما الأول من أم بديلة مطلع يناير/ كانون الثاني 2023، وعبرت باريس عن سعادتها بأنها بدأت تكوين عائلة مع كارتر، وقالت: "نحن سعداء لأننا بدأنا تكوين عائلتنا معًا، وقلوبنا مليئة بالحب لطفلنا الصغير ".



كانت هذه تفاصيل خبر باريس هيلتون تستعيد ذكرياتها برفقة كيم كاردشيان وهكذا هنأتها بعيدها-بالصور والفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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