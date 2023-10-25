بالصورة - من دون مكياج.. ميان السيد تسحر الجمهور بجمالها الطبيعي

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية مايان السيد على الجمهور بصورة نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، فظهرت بجمال لا يوصف حيث اطلت من دون مكياج ما أظهر جمالها الطبيعي، وكانت ترتدي توب كاجول باللون الرمادي وتركت شعرها منسدلأً على كتفيها.



وفي وقت سابق، حصدت مايان إهتمام الجمهور بعد غناءها لأول مرة، وتفاعلوا مع خفة دمها.

واختارت مايان السيد أغنية "مخصماك" للفنانة نوال، وهي من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان وليد العطار، وتوزيع كولبيكس.

وتحدثت الممثلة المصرية عن دورها في مسلسل "1000 حمدالله ع السلامة"، وقالت: "أول مرة أقدم كوميدي مع المطرب عنبة في مسلسل "1000 حمدالله ع السلامة" فهو كوميديان بالفطرة، وعندما عرفت أن عنبة سيشارك معي "قلت يا لهوي هايجيبوا واحد عمره ما مثل.. بس اتفاجئت!".

وأضافت مايان السيد، خلال استضافتها ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الاعلامية والممثلة إسعاد يونس: "أصعب شيء لي هو الكوميدي لأني أول مرة أقدم كوميديا، ولكن البعض ساعدني في المسلسل لتقديم الكوميديا".

