بصور من بداية مسيرتهما.. نيكي ميناج تعايد درايك في يوم ميلاده

ميرنا وليد - بيروت - عايدت النجمة العالمية نيكي ميناج صديقها النجم العالمي درايك بعيد ميلاده من حلال صور تجمعهما نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهر الإثنان في صور من بداية مسيرتهما، وعلقت نيكي ميناج معايدةً صديقها بالقول: "يوم ميلاد سعيد درايك، أحبك من القلب".



وفي وقت سابق، فاجأت نيكي ميناج الجمهور بقرارها الجديد وهو حظرها لـ 80 شخص، الا انها لم تكشف عن سبب ذلك، لكن ربما ارادت ان تتخلص من بعض التعليقات السيئة أو من حسابات مزيفة، واختارت على ما يبدو هذا العدد، اذ قالت: "سأقوم بحظر 80 شخص اليوم".