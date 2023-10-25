ميرنا وليد - بيروت - احتفلت المغنية التركية الشهيرة هاديسا بعيد ميلادها موثقة الأمر من خلال عدد من الصور نشرتها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي. بعد ساعات على زواجه.. تامر عاشور يترك زوجته بشهر العسل ويسافر الى الكويت لهذا السبب

وظهرت هاديسا في الصور وقد ارتسمت على وجهها ابتسامة عريضة وجاء قالب الحلوى المخصص للمناسبة مؤلفاً من عدة طبقات واختارت له اللون الوردي ربما لأنه الترند بما أن فيلم باربي فرض هذا اللون بكثرة في أغلب المناسبات.

وأرفقت هاديسا المنشور بتعليق أكدت فيه :"هذه السنة وعدت نفسي بأنني لن أبكي إلا من السعادة".

وعلق الصحافي والمستشار الفني والإبداعي للعديد من المجلات التي تعنى بالموضة والفن إينان كيردمير متمنياً لها عيد ميلاد سعيدا.

وقد تميّزت إطلالة هاديسا التي بدت وراء البار في أحد أماكن السهر كروب توب سوداء وجينز أزرق وتركت شعرها الأشقر منسدلاً.

وكانت هاديسا Hadise أعلنت في 10 سبتمبر من عام 2022 عن تقدمها بطلب الطلاق من زوجها رجل الأعمال محمد دينتشرلر Mehmet Dinçerler بسبب عدم التفاهم بينهما وتمنت له التوفيق في حياته.

كانت هذه تفاصيل خبر هاديسا تحتفل بعيد ميلادها وحدها وهذا ما قررته في هذا اليوم-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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