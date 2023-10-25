بالصورة - هيا مرعشلي تكشف عن الطريقة التي تفرغ فيها غضبها..إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة هيا مرعشلي على الجمهور من داخل الصالة الرياضية أثناء جريها على ألة الجري بصورة نشرتها عبر حسابها الخاص، وكشفت هيا من خلالها أنها تفرغ الغضب الموجود داخلها من خلال ممارسة الرياضة، فمن المعروف أن هيا تثابر على ممارسة الرياضة للحفاث على صحتها ورشاقتها.



وكانت شاركت هيا مرعشلي صورة لوصية كتبتها فتاة فلسطينية صغيرة إسمها هيا، وذلك عبر حسابها الخاص، وأظهرت تأثرها بهذه الكلمات التي كتبتها وببساطتها، حيث علقت مرعشلي قائلة: "وصية هيا، يمكن من مبارح لليوم قريتها اكتر من ١٠٠ مرة وكل مرة عم يتغير شي جواتي .. (الله اكبر من كل كبير )".

وطلبت الطفلة هيا في الوصية أن يعطوا أغراضها وملابسها إلى رفاقها وأقاربها، بالإضافة إلى التبرع ببعض منها.

