صوت وصورة .. نجلاء بدر تحاول استغلال الإعلام ضد حنان مطاوع

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل صوت وصورة، بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر وصدقي صخر العديد من الأحداث، والذي يعرض على شاشة Dmc .

ودارت أحداث الحلقة حول استغلال نجلاء بدر الإعلام لقلب الأوضاع في قضية قتل زوجها، المتهمة فيها حنان مطاوع لكسب تعاطفهم.

نجلاء بدر

حاولت نجلاء بدر في الحلقة العاشرة من مسلسل صوت وصورة، إقناع محامي حنان مطاوع بقبول مبلغ من المال في مقابل عدم توجيه تهمة الاعتداء عليه من قبل ابنها.

رفض المحامي الذي يلعب دور صدقي صخر أموال نجلاء بدر، فاقترحت عليها المحامية الخاصة بها أن تتجه إلى الإعلام، وتظهر في برنامج تلفزيوني لإقناع الجمهور بقصتها.

نجلاء بدر

ظهرت نجلاء بدر في أحد البرامج المؤثرة ذات المشاهدات العالية، وتحدثت بطريقة عاطفية عن خسارتها لزوجها والأمان الذي اتحرمت منه هي وابنيها بعد رحيله.

حنان مطارع



تفاصيل مسلسل صوت وصورة

مسلسل صوت وصورة من بطولة النجوم حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، صدقى صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، ، رامى الطمبارى عماد صفوت وعدد آخر من الفنانين، إخراج محمود عبد التواب وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى .

تدور أحداث المسلسل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذى يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعى في مشاكل كثيرة بحياتهما.