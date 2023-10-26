اشتهرت ببرنامج مقالب وتزوجت من نجل هذا النجم السوري الشهير.. مالا تعرفه عن الفنانة نهى عابدين!!

كتب امير فتحي في الخميس 26 أكتوبر 2023 12:53 صباحاً - استطاعت الفنانة نهى عابدين أن تتصدر الترند علي مواقع السوشيال ميديا وذلك بسبب نجاحها الكبير خلال الفترة الماضية وتساءل عدد كبير من الجمهور عن حياتها الشخصية.

مالا تعرفه عن نهى عابدين :

بدأت نهى عابدين حياتها الفنية ومسيرتها التمثيلية ببرنامج مقالب “فلفل شطة”، التفت حوله الأُسر بعد الإفطار في رمضان 2013، حيث كانت وجها جديدا حينها، لم يعرفها الجمهور إلا من خلال شخصياتها العديدة والمتلونة التي قدمتهم في هذا العمل.

هي شهد الأخت القاسية الشريرة، ثم الحنونة الطيبة، التي تخاف وتحاوط على إخوتها بشكل كبير، وذلك في مسلسل حلاوة الدنيا، وكذلك هي نيللي بنت الخالة التي تطبعت بطباع الأمومة تجاه ابنة خالتها زيزي -أمينة خليل- في مسلسل خلي بالك من زيزي.

زواج نهي عبدين ونجل أيمن زيدان

صدفة في المعهد العالي للسينما، جمعت بين نهى عابدين بزميل دراستها، السوري حازم زيدان، أصبحت صداقة لم تلبث أن تحولت سريعا إلى قصة حب، ولكن لم يقدر لها الاستمرار.

وفوجئ متابعي الفنانين المصرية نهى عابدين والسوري حازم زيدان- الذي يعمل في مجال إخراج أيضا- بنبأ انفصالهما مؤخرا، لعدة أسباب، فصَّلها الأخير في لقاء بإحدى المحطات الإذاعية السورية.

البدايات

كانت بداية القصة عندما جاء حازم زيدان، نجل الممثل السوري البارز، أيمن زيدان إلى القاهرة من سوريا، للدراسة في المعهد العالي للسينما، وعندها التقي بـ”نهى عابدين”، لتصبح هي زميلة الدراسة، والصديقة.

حازم، البالغ من العمر 28 عاما حينها، ارتبط عاطفيا بـ نهى عابدين، قبل أن يقررا الارتباط رسميا.

الزواج

تخرج حازم من المعاهد العالي للفنون المسرحية بدمشق عام 2010، ولكن رغبته في أن يكمل تعليمه في مصر، ويدرس الإخراج، جعلته يأتي إلى القاهرة، ويلتحق بالمعهد العالي للسينما، ليتخرج منه عام 2014.

وكان عام 2014، كلمة السر في حياة حازم حينئذ، فقد تخرج في بداية العام، وفي أبريل منه، تزوج من نهى عابدين، وفي نهايته رزق منها بابنهما الوحيد “أيمن”، والذي أسماه على اسم والده.

الطلاق

لم تسر الأمور كما كان يخطط لها حازم ونهى، فقد انفصلا سريعا، وفقا لما صرح به حازم في لقائه الإذاعي الأخير، حيث قال فيه، إنه انفصل عنها منذ عامين، ولم يعلن أيا من الطرفين عن تفاصيل الانفصال وقتها.

ليوضحه حازم للجمهور، قائلا إن اختلاف الثقافات ووجهات النظر وطبيعة الحياة وراء الانفصال، فهو سوري يرفض أن يترك بلاده، بينما هي مصرية وتريد أن تستكمل مشوارها الفني في القاهرة، هذا بالإضافة إلى اختلاف العادات والتقاليد بين البلدين، فضلا عن التسرع في أمر الزواج، وفقا له.

ونهى عابدين هي ممثلة مصرية من أشهر أدوارها “ونوس”، “حلاوة الدنيا”، “أمر واقع”، كما شاركت في موسم دراما رمضان 2019 بمسلسل “قابيل”، وتحضر للجزء الثاني من فيلام “الكنز” مع محمد رمضان.

آخر أعمال نهى عابدين

يذكر أن نهي عابدين شاركت مؤخرا في حكاية «متيجي نشوف».

حكاية ما تيجي نشوف هي ثانى حكايات مسلسل “55 مشكلة حب” للمؤلف عمرو محمود ياسين، ومكونة من 10 حلقات وبطولة هنا شيحة،نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام، وورشة الكتابة سارة مصباح وولاءأمين وإخراج محمد الخبيرى.

مسلسل “55 مشكلة حب” مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبدالعاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدارأسبوعين على قناتى ON و ON دراما.

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