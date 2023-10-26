بالفيديو- بعد مقتل زوجته وابنته وابنه..لطيفة التونسية تواسي وائل الدحدوح

ميرنا وليد - بيروت - قتل عدد من أفراد عائلة الزميل في قناة الجزيرة وائل الدحدوح -بمن فيهم زوجته وابنه وابنته- في قصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وانتشر مقطع فيديو يظهره وهو يلقي نظرة الوداع الأخير على ابنه في مشهد يدمي القلوب وقد تأثرت الفنانة لطيفة التونسية بشكل كبير وأرادت مواساته فكتبت مشركة مقطع الفيديو في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي :"الله يصبرك ويقويك نتعلم منك الثبات يابطل ياشريف يا عظيم والبقاء والدوام لله وحده شهداء فى الجنه باذن الله".



وكان الزميل الدحدوح يغطي من مكتب الجزيرة في غزة الغارات الإسرائيلية المتواصلة حين تفاجأ بغارة على المنطقة التي لجأت إليها عائلته في جنوب وادي غزة، وهي ضمن المناطق التي طلب الجيش الاسرائيلي من السكان التوجه إليها.