محمد أمين راضي: "اللي عمله محمد سلام فعل غير مهني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف المؤلف والسيناريست محمد أمين راضي، عن رأيه فيما فعله الفنان محمد سلام والاعتذار عن المشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي" قبل عرضها بأيام قليلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وكتب أمين راضي، عبر حسابه على فيسبوك: "مش قادر..مش قادر.. كونسبت إني علشان بحب محمد سلام جدا.. فأقرر ما أقولش رأيي بصراحة مضايقني من أول ما قولت لنفسي كدة امبارح، لأن على الجانب الآخر ما صلاح الجهيني صاحبي.. بس حقيقي بعيد بقى عن المحبة والصداقة ..اللي عمله سلام فعل غير مهني بالمرة، حتى ولو مشاعره صادقة..كان عادي يعتذر من أسبوع مش قبلها بيوم".

وتابع: "كان عادي خلاص برضه ده يحصل بصمت بدون أي فيديوهات تحرج زمايله اللي موجودين حاليا، وبتحرج أكتر اللي هيجي بعده خصوصا أن سار العرف إن الواحد بيعمل الفيديوهات اللي بيوضح فيها موقفه للناس اللي هو عامل حاجة غلط في حقهم أو اللي زعلانين منه.. اللي هم في الحالة دي.. الجمهور اللي قطع التذاكر بناء على الاعلانات اللي هو موجود فيها لحد امبارح".

واستكمل: "وطبعا الفيديو المعمول مش موجه خالص للجمهور اللي بتكلم عليه..والأهم بقى من كل ده وفوق كل ده الفن مش رفاهية، الفن مش رفاهية أو شيء ممارسته تسيء وتقلل من هيبة الحزن.. ومش هتكلم خالص عن خصوصية الفن ودوره خالص.. أنا مش هتكلم إلا على كونه مهنة.. مفيش أي مهنة بيتطلب منها أو بيتطوع صحابها من نفسهم بالتوقف عشان الظروف إلا إحنا".

وأوضح: "ما قبلتش أنا حد في بنك قرر يستقيل عشان خاله مات مثلا.. وحقيقي أنا مش فاهم إيه اللي حصل، أنا واحد اتربى على جيل من الفنانين كانوا بيتفاخروا .. بأن أقرب الأقربين ليهم .. أبوهم مات وهمه دفنه وطلعوا على المسرح علشان عندهم ميعاد خشبة مسرح، وعندهم جمهور قاطع تذاكر، واحترامه شيء مقدس".

وأختتم حديثه: "سيد مكاوي وآخرين كان بيسافروا الجبهة بتاعت الحرب عندنا احنا علشان يعملولهم حفلات مخصوص لرفع من روحهم المعنوية.. فاللي احنا بنتكلم فيه لا هو بدعة ولا أفورة مننا.. في حقيقة الأمر انتوا مبتذلين".

يذكر أن، الفنان محمد سلام إعتذر عن المشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي"، وقال بفيديو عبر حسابه على فيسبوك: "المفروض أسافر الرياض عشان أعرض مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض والمفروض إنها مسرحية كوميدية وفيها أغاني واستعراضات والمفروض إننا نعرض إن شاء الله يوم 30 أكتوبر.. هنعرض في وسط الأحداث اللي بتحصل في غزة فأنا مش متخيل إني هروح أعمل مسرحية وأهزر وأرقص وإخواتنا في فلسطين عمالين يتقتلوا ويدبحوا ومفيش حاجة بتحصلهم، وأنا مش هقدر أسافر طبعًا وليه بقول الكلام ده في آخر لحظة المفروض إني أسافر بكرة إن شاء الله لأني كنت على أمل أن الموسم يتلغي أو يتأجل مثل مهرجانات الجونة والقاهرة أو الموضوع يهدى في فلسطين، ونقدر نعرض".

وأضاف: "حاسس لو أنا عملت كده هبقى كأني زي اللي بقتلهم بالظبط، هبقى خذلتهم وهبقى بغني وارقص، فأنا بعتذر عن المشاركة في موسم الرياض واللي بيحصل في فلسطين قضية كل مسلم، وواجب على كل مسلم، فأنا مش في إيدي حاجة أقدر أقدمها، فلما نموت وربنا يسألنا عملت إيه لأخوك في فلسطين أنا هرد أقول إيه؟ هقول في وقت الأحداث في فلسطين أنا كنت بعمل مسرحية كوميدية وبرقص وأغني فأنا مش هقدر أعمل كده".