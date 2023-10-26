بكلمات مؤثرة .. أحمد فريد يُحْيِي ذكرى وفاة والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نوران أسامة:

أحيا الفنان أحمد فريد، ذكرى وفاة والده الذي يوافق اليوم الأربعاء 25 أكتوبر.

ونشر فريد، صورة له برفقة والده، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، وعلق: "زي دلوقتي من سنة وفي نفس الميعاد كانت آخر مرة إيدي تمسك إيدك.. كنت دايمًا مطمن وإيدك في إيدي، كأني عارف قبل ما أمشي أنها آخر مرة".

وتابع: "من سنة روحي سابت الدنيا وراحت معاك، من سنة وأنا لسه تايه من غيرك، زي النهاردة أخدت الصدمة لوحدي، ومن سنة وأنا كاتم جوايا ومش قادر أخرج من أي حاجة".

وأضاف: "حبي ليك غير مشروط وما زلت عايش بحبك وطيبتك وكرمك وحنيتك، رحمة الله عليك يا تؤام روحي وأسكنك الله جنات النعيم، بحبك".

وطلب "فريد" من متابعيه الدعاء لوالده، قائلا: "فضلًا وليس أمرًا قراءة والدعاء له بظهر الغيب".

يذكر أن، آخر أعمال الفنان أحمد فريد حكاية "ألفريدو" بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمي، إنجي كيوان، ندى موسى، إيمان السيد، عمر شرقي، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.