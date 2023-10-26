رشوان توفيق: "شوفت النبي مرتين وأول رؤية لي كانت للسيدة مريم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الفنان القدير رشوان توفيق، عن ذكريات وكواليس يرويها لأول مرة من داخل منزله، الذي عاش فيه لسنوات طويلة، وطقوس يومه الخاص، حيث يحتفظ "رشوان" في منزله بكل الدروع والتكريمات والصور الفوتوغرافية التي تجمعه بزوجته وصورة لوالدته الراحلة، وهي بمثابة إرث مليئ بالذكريات.

وقال رشوان، خلال لقائه مع الإعلامية سهير جودة عبر بث مباشر على صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "والدتي كانت تقيم الليل دائما ولا تنام إلا في الصباح فقط وكان لها بركات، وتعلمت منها قيام الليل، وكانت زوجتي تقول لي أنني لا أنام الليل مثل والدتي".

وتابع: "ابني توفيق كان ابن صالح جدا قبل وفاته، وكان قد جاء له نبؤة بأنه سيشاهد النبي محمد، وعندما استيقظ أخبر أهله وتوفي فجرا".

واستكمل، أنه شاهد السيدة مريم وكانت أول رؤية له، كما شاهد سيدنا إبراهيم على مصلاه، وبعد ذلك شاهد النبي محمد في رؤية أخرى في شكل عالم أزهري وحوله علماء أزهرييين، وشاهد النبي محمد في رؤية أخرى، كما شاهد النبي زكريا ويحيى كل منهم في رؤية مختلفة.

وأشار إلى أنه تعلق بالزيارة لأولياء الله الصالحين وقراءة القرآن الكريم، وكان دائما يقوم بالدعاء للمؤمنيين باستمرار بظهر الغيب.

وأضاف رشوان، أنه كان يحب زوجته الفنانة أميمة جدا وكانت بينهما قصة حب كبيرة، لكن كان هناك خلافات بينهم بالرغم من كل الحب الكبير الذي كان بينهما.