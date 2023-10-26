تركي آل الشيخ: "we book المنصة الوحيدة التي تتيح حجز التذاكر"

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، عن إطلاق منصة "we book" وعرض مباريات الملاكمة عليها، بالإضافة إلى بث حفلات إليسا وتامر عاشور ومحمد عبده وأصالة، عليها كهدية للجمهور.

وقال آل الشيخ، في فيديو عبر حسابه على إنستجرام: "منصة we book تم إطلاقها منذ يومين وتعد المنصة الوحيدة التي سيتم بها طرح التذاكر والحجوزات".

وتابع: "هدية من المنصة إتاحة بث مباشر من حفل غنائي من للفنانة إليسا والفنان تامر عاشور".

واستكمل: "بكرة أيضا حفل غنائي لفنان العرب محمد عبده والفنانة الكبيرة أصالة كهدية للمشتركين في المنصة".

وأوضح: "اليوم نطرح الدفعة الأخيرة من تذاكر الملاكمة والموسم ينطلق يوم السبت 28 أكتوبر الجاري، ويحمل مفاجآت كبيرة على كل المستويات".

وأضاف: "ستكون مباريات الملاكمة موجودة على منصة (وي بوك) بحجوزات رمزية لكل جمهور الموسم، والسوق السوداء خلاص إنسوها".

يذكر أن، المستشار تركي آل الشيخ، روج في وقت سابق لمباراة الملاكمة المرتقبة بعنوان "معركة الأشرس" بين الملاكم العالمي فرانسيس زافيير نجانو والملاكم البريطاني تايسون فيوري، والمقرر لها 28 أكتوبر.