محمد اسماعيل - القاهرة - داليدا خليل جريئة وركين سعد بدون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد - سهيلة أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

داليدا خليل

كشفت الفنانة داليدا خليل، عن إطلالة جريئة لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، خطفت الأنظار من خلالها.

ليال عبود

ظهرت الفنانة ليال عبود، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونالت صورها إعجاب متابعيها.

رضوى الشربيني

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" صورًا لها أثناء مساهمتها في العمل مع الهلال الأحمر دعمًا للشعب الفلسطيني الشقيق.

رنا سماحة

أعلنت الفنانة رنا سماحة، عن تطوعها للمشاركة في جمعية الهلال الأحمر، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت مرتدية ملابس الجمعية.

ركين سعد

شاركت الفنانة ركين سعد، صورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، ظهرت خلالها بدون مكياج.

نهال عنبر

خطفت الفنانة نهال عنبر، الأنظار إليها، في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ندى رحمي

ظهرت الممثلة الشابة ندى رحمي، وهي مرتدية كاب، عبر حسابها على إنستجرام، بأحدث ظهور لها.

عمرو وهبة

نشر الفنان عمرو وهبة، صورة تجمعه بالفنان صدقي صخر، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "المتر والاسيستانت".

مي حلمي

شاركت الإعلامية مي حلمي، متابعيها أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وذلك أثناء تواجدها في دبي.

سامو زين

الفنان سامو زين، نشر صورة له من أحدث ظهور عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الكل عايش في دائرة وصعب يخرج منها".