صدمة لعشاق أحمد مكي.. وقف تصوير مسلسل «الكبير أوي 8» والسبب لا يصدّق!

كتب امير فتحي في الخميس 26 أكتوبر 2023 02:32 صباحاً - بدأ الفنان أحمد مكي تصوير مسلسل «الكبير أوي 8» مطلع الأسبوع الجارى، والمقرر أن يخوض به الموسم الرمضانى المقبل 2024، بعد النجاح الكبير الذي حققه في أجزائه السابقة.

إيقاف تصوير الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي

وقالت مصادر من فريق العمل إن أحمد مكي قام بتصوير مشاهده الأولى الخاصة بشخصياته المختلفة داخل الأحداث، وتضم كلا من «الكبير أوي» و«جوني» و«حزلئوم»، ولكنه سرعان من توقف بسبب انشغال المخرج أحمد الجندي بالتحضيرات للجزء الثالث من مسلسل «موضوع عائلي».

وعُلِم أنّ مسلسل الكبير أوي 8، سيتضمن عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف الذين سيكونون مفاجأة العمل.

الجزء السابع من الكبير أوي

وتناولت أحداث الجزء السابع من «الكبير أوى» وقوع الخلافات والمشاكل الزوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل التي يعانيان منها، في إطار كوميدى.

وشارك في بطولة مسلسل «الكبير أوى7» أحمد مكي ومحمد سلام وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل وحاتم صلاح ورحمة أحمد ومصطفى غريب وحسين أبوحجاج وسماء إبراهيم وعبدالرحمن حسن، كما يظهر عدد من ضيوف الشرف منهم نور وأحمد السقا وكمال أبورية، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

أغنية “ولعانة”

وكان قد طرح أحمد مكي أغنية “ولعانة” وهي الأغنية الترويجية لـ مسلسل” الكبير أوي” الجزء السابع، واحتوى الفيديو كليب الخاص بها على عدد من أبطال العمل من بينهم أحمد مكي ورحمة أحمد التي تألقت بدور “مربوحة” في الجزء السادس من العمل، وذلك إلى جانب مصطفى غريب “العترة”، وحاتم صلاح “نفادي”، وعبد الرحمن ظاظا “طبازة”، وحسين أبو حجاج “أشرف”.

أحمد مكي يتضامن مع فلسطين

جدير بالذكر أنّ شارك الفنان أحمد مكي، جمهوره بصورة علم فلسطين عبر صفحته الخاصة على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلّق عليها قائلًا: «اللهم انصر إخواننا في فلسطين واحفظ شعبها، آمين يا رب العالمين يا قادر على كل شيء يا رحمن يا رحيم».

الخليج 365

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