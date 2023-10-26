الموت يفجع عائلة الفنان محمود عبدالعزيز.. أم ابنائه انهارت!

كتب امير فتحي في الخميس 26 أكتوبر 2023 02:32 صباحاً - أعلن الفنان محمد محمود عبدالعزيز نجل الفنان الراحل محمود عبدالعزيز عن وفاة شقيق والدته، داعيًا له بالرحمة والمغفرة .

وقال محمد محمود عبدالعزيز عبر «فيسبوك»: «خالى العزيز ناجى زويد في ذمة الله، مع السلامه يا خال، (الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لِلَّهِ وَإِنَّا إليه راجعون)».

محمد محمود عبدالعزيز يعلن وفاة «خاله»

وتابع: «صلاة الجنازه غدًا في مسجد عمر مكرم بعد صلاه الظهر والعزاء بمسجد الشرطه بالدراسه يوم السبت القادم ٢٨ اكتوبر أن شاءالله، (اسألكم الفاتحه والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا)».

انهيار طليقة محمود عبد العزيز فى جنازة شقيقها ناجى زويد

وانهارت والدة الفنان محمد محمود عبد العزيز في جنازة شقيقها ناجي زويد، ومواساة نجلها لها قائلا هو في مكان أحسن.

وشيعت اليوم جنازة ناجي زويد خال الفنان محمد محمود عبد العزيز من مسجد عمر مكرم، بحضور عدد من نجوم الفن منهم الفنان إيهاب فهمي، والموسيقار عمرو سليم، والمخرج أحمد نور.

ومن المقرر أن تستقبل الأسرة العزاء في الراحل بمسجد الشرطة بالدراسة يوم السبت المقبل 28 أكتوبر الجاري.

آخر أعمال كريم محمود عبدالعزيز

يُذكر أن آخر أعمال كريم محمود عبدالعزيز الفنية، فيلم «شلبي» الذي عُرض مطلع العام الجاري، وشاركه في بطولته كل من روبي وبيومي فؤاد، ومن تأليف مصطفى حمدي وإخراج بيتر ميمي.

آخر أعمال محمد محمود عبدالعزيز

بينما كان آخر أعمال محمد محمود عبدالعزيز، مسلسل “حضرة العمدة”، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، وهو بطولة: روبي، بسمة، سميحة أيوب، لطفي لبيب، صلاح عبد الله، أحمد بدير، دينا، وفاء عامر، إدوارد، محمود حافظ، إيهاب فهمي، نهلة سلامة…، ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.

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