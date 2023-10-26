“عائلة الحاج متولي 2”.. تعرّفوا على أبطال الجزء الثاني من المسلسل الشهير بعد 23 عامًا من عرضه!

كتب امير فتحي في الخميس 26 أكتوبر 2023 02:32 صباحاً - بعد نجاحه الساحق في المارثون الرمضاني لعام 2001، يعود إلينا مرة أخرى مسلسل “عائلة الحاج متولي” ولكن بعنوان “أولاد الحاج متولي” داخل السباق الرمضاني 2024.

أبطال مسلسل “أولاد الحاج متولي”

ومن المقرر أن تضم النسخة الجديدة من المسلسل ممثلين من جنسيات عربية، كما تشارك فيه الممثلتان المصريتان وفاء عامر ونرمين الفقي.

وفاء عامر ونرمين الفقي أبطال الجزء الثاني من مسلسل “عائلة الحاج متولي”

ويشارك في بطولة العمل كل من: إدوارد، وسميرة صدقي، ومحمد عبدالجواد وعبير منير ، ونرمين محسن وعبد الله العامري وآخرين من السعودية.

أحداث “أولاد الحاج متولي “

يعود مسلسل الحاج متولي ولكن بنسخته الجديدة بمسلسل يدعى “أولاد الحاج متولي” ، والمسلسل مكون من 30 حلقة، ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال الأسابيع القادمة عرضه ضمن الماراثون الرمضاني القادم 2024.

ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب النجوم وفاء عامر ونيرمين الفقي ، كل من إدوارد، سميرة صدقي، عبير منير ومحمد عبد الجواد من مصر، ومن السعودية نرمين محسن وعبد الله العامري وآخرين، بجانب ممثلين من الإمارات والعراق، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق.

وستدور أحداث مسلسل أولاد الحاج متولي حول وفاة الأب الذى ترك أموالا وأملاكا ويحاول كل منهم الحفاظ عليها بشكل ينتج عنه عدة صراعات ومشاكل.

مسلسل “عائلة الحاج متولي”

وعرض مسلسل عائلة الحاج متولي منذ 20 عامًا وتدور أحداثه أحداثه حول شخصية الحاج متولي سعيد وهو رجل يبدأ حياته من الصفر، ويعمل لدى تاجر أقمشة يثق به كثيرًا، وبعد وفاة التاجر يتزوج متولي من أرملته وينجب منها، لتتوفى هي، ويدير هو الثروة، حتى يصبح من أكبر التجار في المنطقة، لتتوالى بعدها زيجاته الواحدة تلو الأخرى، لتصل عدد زيجاته خلال الأحداث إلى 4 زيجات ومازال المسلسل يحقق نجاحًا كبيرًا على مستوي الوطن العربي حتى وقتنا هذا.

وتناول قضية تعدد الزوجات في إطار طريف. وشاركت فيه إلى جانب الفنان القدير نور الشريف كل من الفنانات فادية عبد الغني وماجدة زكي وغادة عبد الرازق وسمية الخشاب ورانيا يوسف وميمي جمال وإنعام سالوسة والراحلة رجاء الجداوي والفنانين مصطفى شعبان ومجدي كامل وفاروق فلوكس. وهو من تأليف مصطفى محرم وإخراج مدحت النقلي.

بالإضافة إلى : فاتن شعبان – أحمد مجدي – فاروق رمضان – شروق – عاطف طنطاوي – مصطفى رجب – سامي مغاوري – طارق كمال – سيد الطيب – بهجت عدلي – نجلاء فهمي – مجدي عبد الوهاب – محمد عبد الحليم – رحاب أحمد – محمد لطفي عبد الله – تغريد فهمي – حمدي حفني – فهمي شتيوي – بلبل – محمد يحيى – شيرين عبد الدايم – أيمن عامر – محمد زكي – والطفل أيمن محمد أيمن .

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