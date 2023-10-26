شكرا لقرائتكم خبر عن رحمة أحمد تظهر بشخصيتها الحقيقية فى مسلسل "على باب العمارة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "على باب العمارة" الذى يتم عرضه على منصة watch it مشاركة الفنانة رحمة أحمد كضيفة شرف، إذ ظهرت بشخصيتها الحقيقية وهى الممثلة رحمة أحمد نجمة مسلسل "الكبير أوى"، حيث التقت رحمة بعوض أبو حامد (حاتم صلاح) خلال ذهابه للشراء من كشك بجانب العمارة التي يحرسها وتقوم بعمل مقلب فيه وتكشف له في النهاية أنها تصور مقلب.



رحمة احمد مع حاتم صلاح

مسلسل "على باب العمارة" أحدث أعمال watch it الأصلية بطولة الفنان حاتم صلاح، آية سماحة، ومحمد محمود، محمد عبدالعظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبدالواحد، بوسي الشامي، غادة طلعت، ساندى مراد، رامى عبد المقصودـ وعدد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات منهم: أحمد أمين، رحمة أحمد، محمود السيسي، مصطفى غريب وياسر الطوبجي.

تدور أحداث مسلسل على باب العمارة في إطار كوميدي حول شخصية عوض ابن أحد العمد في قرى الصعيد المتعجرف والذي يعاني والده من إسرافه وعدم مراعاته للثروة التي سيورثها لذلك قرر والده إرساله للقاهرة والعمل حارس للعقار كعمله في بداية حياته قبل تعيينه عمدة القرية، وتبدأ رحلته مع سكان العمارة حيث يواجه العديد من المواقف الكوميدية على مدار الحلقات.

يذكر ان رحمة أحمد تعمل حالياً على تصوير مشاهدها في الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوى" والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، والعمل بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.



على باب العمارة