شكرا لقرائتكم خبر عن قانون الإيجار القديم من مجلس النواب إلى الدراما فى مسلسلين.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اهتمت الدراما التليفزيونية بطرح قضية قانون الايجار القديم في الأعمال الفنية خلال الفترة الأخيرة لاسيما وأن هذه القضية مطروحة بقوة في مجلس النواب لإجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم بسبب الضرر الكبير الذى يعود على الملاك بسبب التغيرات التي طرأت على سوق العقارات وكذلك الأسعار وغيرها وهو ما جعل مناقشة الأمر في مجلس النواب

وخلال الأشهر الماضية سلط مسلسلين قانون الايجار القديم سواء بشكل درامى اجتماعى أو كوميدي، حيث طرح مسلسل "ايجار قديم" القصة في اطار اجتماعى وشارك في بطولة العمل شريف منير، محمد الشرنوبي، صلاح عبدالله، فيدرا، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، رحمة حسن، إلهام وجدي، بسمة داود، حنان سليمان، محمد نشأت، علاء زينهم، محمد غنيم، ومن تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت وإنتاج كريم أبو ذكرى.



مسلسل ايجار قديم

ودارت أحداث المسلسل حول رمزى (شريف منير) الذى يعود لمنزل والده القديم الذى يمتكله بعد قرار إزالة العقار الذي يعيش فيه، ولم يجد فيه أي شقة يستطيع العيش فيها، وعندما وجد شقة مستأجرها غير موجود حاول الحصول عليها ولكنه فشل بسبب قانون الايجار القديم واضطر للعيش مع أحد السكان وبعد وفاته يحاول الحصول على الشقة ولكنه يصدم بابن المستأجر الذى يرفض تركها ويلجأ الاثنان للقضاء.

مسلسل على باب العمارة أيضاً الذى يتم عرضه على منصة watch it طرح قضية قانون الايجار ضمن سياق العمل الذى تدور أحداثه في اطار كوميدى، عوض ابن أحد العمد في قرى الصعيد المتعجرف والذي يعاني والده من إسرافه وعدم مراعاته للثروة التي سيورثها لذلك قرر والده إرساله للقاهرة والعمل حارس للعقار كعمله في بداية حياته قبل تعيينه عمدة القرية، وتكشف الأحداث رغبة مالك العقار في تطفيش السكان بسبب استجارهم الشقق بقانون الايجار القديم.

مسلسل "على باب العمارة" أحدث أعمال watch it الأصلية، ومن بطولة حاتم صلاح،آية سماحة، محمد رضوان، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبدالواحد، بوسي الشامي، غادة طلعت، وعدد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات منهم: أحمد أمين، رحمة أحمد، عبدالرحمن محمود السيسي، مصطفى غريب وياسر الطوبجي ومن تأليف مصطفى حمدى وإخراج خيرى سالم.