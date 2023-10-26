شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار توقف العرض المسرحى "طيب وأمير" للأسبوع الثانى تضامنا مع فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر توقف العرض المسرحى "طيب وأمير" خلال الأسبوع المقبل، وهو الأسبوع الثانى على التوالى، حدادًا على شهداء فلسطين.

وتُعرض مسرحية "طيب وأمير" على خشبة مسرح ميامي في شارع طلعت حرب، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وهي من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي.

مسرحية "طيب وأمير" للكاتب أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر، وبطولة هشام إسماعيل، وعمرو رمزي، وتامر فرج، وعيد عبد الحليم، ومحمود الهنيدي، وأحمد السلكاوي، ونهى لطفي، ورشا فؤاد، وشيماء عبدالقادر، وشريف حسني.

وحظى العرض المسرحي "طيب وأمير" بإشادات واسعة، تزامنا مع عرضه حاليا على خشبة مسرح "ميامي" بوسط البلد، حيث شاهدها عدد كبير من الفنانين، من بينهم محيي إسماعيل، محمد عبد العظيم، محمد علي رزق، عمرو عبد العزيز، دينا محسن، حاتم صلاح، أحمد ماجد، صبري فواز، محمد عبد الواحد، وغيرهم من الفنانين.