شكرا لقرائتكم خبر عن "فوى فوى فوى "يتخطى الـ 26 مليون جنيه فى السينمات منذ طرحه بدور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "فوى فوى فوى" أمس الثلاثاء إيرادات بلغت 154 ألف جنيه في دور العرض السينمائية المختلفة، ليتخطى بتلك الرقم 26 مليوناً و680 ألف جنيه وذلك منذ طرحه في دور العرض السينمائى.

الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

"فوى فوى فوى" فيلم دراما كوميديا سوداء يحكى قصة حسن حارس الأمن، الذى يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر، في هذه الرحلة.

يلتقي حسن العديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذين يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

وكانت لجنة اختيار الفيلم المرشح لتمثيل مصر في سباق الأوسكار كشفت عن ترشيحها فيلم "فوي فوي فوي" للمنافسة على جائزة أفضل فيلم أجنبي بالأوسكار.