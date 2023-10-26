شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة طرح The Nightmare Before Christmas بعد مرور 30 عاما على عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق The Nightmare Before Christmas إيرادات وصلت إلى 4 ملايين دولار في دور السينما العالمية وذلك بعد إعادة طرحه بمناسبة مرور 30 عاما على عرضه بدور العرض السينمائي، وهو الفيلم الذي حقق 95 مليون دولار أمريكي، وهي حصيلة عرضه في أكتوبر من عام 1993.

The Nightmare Before Christmas

The Nightmare Before Christmas ، تدور أحداثه حول جاك سكيلينجتون ملك اليقطين "قرع العسل" في مدينة الهالووين من الملل الشديد، حيث لا يريد الملك أن يستمر في تكرار ما يفعله كل عام في الهالوين، وفي أحد الأيام تقوده المصادفة إلى مدينة الكريسماس، يعجب كثيرًا بفكرة الكريسماس والأجواء التي يعيشها سكان المدينة واستعدادهم للاحتفالات الصاخبة، فيحاول أن ينقل ما شاهده إلى سكان مدينته، ولكن الجميع لا يبدو مقتنعًا بما يقوله.

الفيلم من إخراج هنري سيلك وتأليف تيم بيرتون وبطولة ستان ويب وسوزان ماكبرايد وإدوارد أيفوري وديبي دورست وجلين شادكس ووليام هيكي.