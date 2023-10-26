«المسرح لا يعيقه إلّا القبر».. فنان شهير يهاجم محمد سلام بعد انسحابه من موسم الرياض تضامنًا مع “فلسطين”!

كتب امير فتحي في الخميس 26 أكتوبر 2023 03:49 صباحاً - انتقد الفنان تامر عبد المنعم، اعتذار الفنان محمد سلام عن المشاركة في مسرحية “زواج اصطناعي”، بسبب أحداث فلسطين.

تامر عبدالمنعم ينتقد موقف محمد سلام

ونشر تامر عبد المنعم، صورة لعادل إمام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي Facebook: “عملت معه لسنوات طويلة، الأستاذ عادل إمام علمنا إن المسرح رسالة وعلمنا أيضا مقولة عميقة لن يستوعبها إلا العقلاء والنبلاء وهي المسرح لا يعيقه إلا القبر”.

الفنان تامر عبد المنعم ينتقد قرار محمد سلام بالانسحاب المفاجئ من موسم الرياض

واختتم الفنان تامر عبد المنعم حديثه قائلا: أظن الرسالة وصلت، كفاكم مزايدات وكفاية إهانة لمهنة الفن بقا.

منشور تامر عبد المنعم على فبيسبوك

انسحاب محمد سلام من موسم الرياض

وأثار الفنان محمد سلام عاصفة جدل خلال الساعات الماضية، بعدما اعتذر عن المشاركة في مسرحية «زواج اصطناعي» ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، تضامنًا مع الفلسطينيين الذين يعيشون كارثة إنسانية خاصة في قطاع غزة.

وأثار قرار محمد سلام انقساما حادا في الوسط الفني في مصر، بين مؤيد ومعارض، إذ أيده كثيرون في إبداء التعاطف وإظهار كامل الدعم لأهالي غزة، بينما انتقده آخرون بسبب ما اعتبره «مزايدة على صناع القرار في السعودية والقائمين على موسم الرياض».

اعتذار محمد سلام عن مسرحية «زواج اصطناعي»

كشف محمد سلام عن تفاصيل هذا الأمر في فيديو له على حسابه بـ إنستجرام قائلًا: «السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله المفروض أسافر الرياض عشان أعرض مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض والمفروض إنها مسرحية كوميدية وفيها أغاني واستعراضات والمفروض إننا نعرض إن شاء الله يوم 30 أكتوبر».

وأضاف محمد سلام: “المفروض إنها مسرحية كوميدية وفيها أغاني واستعراضات والمفروض إننا هنعرض إن شاء الله يوم 30 وهنعرض في وسط الأحداث اللي بتحصل في غزة، مش متخيل إني هروح اعمل مسرحية واهزر واغني وارقص واخواتنا في فلسطين عمالين بيتقتلوا ويدبحوا ومفيش حاجة بتحصل، أنا مش هقدر اسافر طبعًا”.

وتابع: “ليه بقول الكلام ده في آخر لحظة؟، أنا كنت على أمل طول الفترة اللي فاتت، إن الموسم يتلغي أو يتأجل زي ما حصل في مهرجان الجونة والقاهرة أو يحصل إن الموضوع يهدى في فلسطين في غزة، والناس تدخل، ونقدر نعرض، بس مفيش حاجة بتحصل، وتقريبًا فيه ناس عماله تموت لحد دلوقتي ومفيش حاجة بتحصل، فأنا ازاي هروح اعرض والناس بيحصلهم كده في فلسطين”.

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