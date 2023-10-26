تامر عاشور يعلن عن حفل غنائي في أبو ظبي.. ويغلق التعليقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - سهيلة أسامة:

يستعد الفنان تامر عاشور، لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان "الفن الجميل" في أبو ظبي، يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر المقبل.

ونشر تامر، بوستر الحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وأغلق خاصية التعليقات.

من ناحية أخرى، احتفل تامر عاشور يوم 10 أكتوبر الجاري، بعقد قرانه على الإعلامية نانسي نور في أجواء عائلية اقتصرت على الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

نانسي نور زوجة تامر عاشور انتقلت للعمل في قناة إكسترا نيوز التابعة لقنوات سي بي سي، حيث قدمت من خلالها برامج: "هذا الصباح، ما وراء الحدث وهنا القاهرة".

وتعد هذه الزيجة الثانية لتامر عاشور، بعد انفصاله عن زوجته سمر أبو شقة، بشكل رسمي في يونيو الماضي، بعد مرورهما بالعديد من المشاكل في السنوات الأخيرة.