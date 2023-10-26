شكرا لقرائتكم خبر عن ميساء عبد الهادي ليست الأخيرة..نجوم فلسطينيين ذاقوا مرارة الاعتقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعي قوات الاحتلال أهمية الفن والفنانين وصوتهم العالي، مما يجعلهم يخشونهم ويخشون قوتهم الناعمة ولذلك الفنانين الفلسطينيين لهم تاريخ طويل مع الاعتقال، منهم الفنان الفلسطيني الكبير كامل الباشا والذي لديه سمعة على المستوى العالمى، خاصة بعدما استطاع أن يقتنص جائزة أفضل ممثل من مهرجان فينسيا عن دوره بفيلم القضية رقم 23 للمخرج زياد دويرى، إضافة إلى أعماله الأخرى ومشاركته في السينما والدراما المصرية.

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ميساء عبد الهادي

قبل أيام كانت المطربة الفلسطينية دلال أبو أمنة هي الأخرى على موعد مع الاعتقال، ولكنها خرجت بعد قضائها يومين بداخله، حيث تم اعتقالها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى، بسبب تدوينة نشرتها على حسابها بموقع فيس بوك قالت فيها: "ولا غالب إلا الله" مرفقة إياه بعلم فلسطين.

دلال أبو أمنة

ونشرت دلال أبو آمنة صورة تجمعها بأبنائها على حسابها بموقع إنستجرام" وعلقت: "بعد قضاء ليلتين في السجن الانفرادي ظلمًا وبهتانا.. أنا حرّة.. حرّة كما كنت وحرّة كما سأبقى دوما وأبداً.. وجسدي الذي هَزُل بسبب إضرابي عن الطعام طيلة الثلاثة أيام أصبح الآن أقوى.. وإيماني بالله أعمق.. وقناعتي برسالتي وتكليفي زاد أضعافا".

وأضافت دلال أبو آمنة "حاولوا تجريدي من إنسانيتي، وإسكات صوتي وإذلالي بكل الطرق، شتموني وكبلّوا يديّ وساقيّ بالقيود، لكنهم بهذا جعلوني أكثر شموخًا وعزة.. سيبقى صوتي رسولاً للحب مدافعًا عن الحق في هذه الدنيا شكرًا لكل من دعمني من كل أنحاء العالم، إن كان بكلمة أو بدعوة أو بموقف، ومحبتي وامتناني لعائلتي الحبيبة لزوجي وأولادي وأمي واخواتي واصدقائي الذين تحملوا وعانوا الكثير من أجلي..أحبكم جميعا في الله والحمد لله".

ومؤخرا تم تمديد اعتقال الممثلة الفلسطينية ميساء عبد الهادي لمدة يومين من قبل محكمة الصلح في الناصرة، وذلك على خلفية منشورات على الفيس بوك عكست فرحتها بطوفان الأقصى.

كامل الباشا

وميساء عبد الهادى من مواليد الناصرة، ومن آخر أعمالها فيلم صالون هدى وهو الفيلم المأخوذ عن أحداث حقيقية، ويتعمق في مفاهيم الولاء والخيانة والحرية، من خلال أحداث تدور فى محل لتصفيف الشعر فى بيت لحم، تمتلكه سيدة تدعى هدى، تتردد أم شابة تدعى ريم على المحل بصورة دورية لتغيير قَصة شعرها؛ تنقلب الأمور رأسًا على عقب حين يتم تصويرها فى مواضع مخلة بسبب هدى التى تحاول ابتزازها لتقوم بما هو ضد مبادئها، يتعين على ريم أن تختار بين شرفها وخيانة بلدها، والفيلم من بطولة على سليمان، منال عوض وميساء عبد الهادى.