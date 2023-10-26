هذه الطفلة كبرت لتصبح واحدة من أهم نجمات الأدوار الثانية في معظم الأعمال المصرية.. زوجها فنان شهير!

كتب امير فتحي في الخميس 26 أكتوبر 2023 05:20 صباحاً - شاركت بدرية طلبة في تحدي صور الطفولة المنتشر -في وقت سابق- على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“.

وظهرت “بدرية” في صورة بالأبيض والأسود وهي طفلة صغيرة، ترقص وسط مجموعة من الأشخاص، وبجانبها صورتها وهي كبيرة بشكلها الحالي.

صورة نادرة من طفولة بدرية طلبة

وكتبت بدرية طلبة في تعليقها على الصورة، “فرق كبير بين المؤدبة الحاجة بدرية واللى مقضياها رقص فى حفلات المدرسة”.

بدرية طلبة في صورة نادرة من طفولتها

وتفاعل جمهور بدرية طلبة معها عبر الإعجابات والتعليقات، وكان من بينها، “يا حبيبتي والله لما أشوفك أشوف فيك الطيبة وانت كبيرة ولا الصغيرة “، و”قمر”، و”في كل أحوالك قمر”.

نبذة عن بدرية طلبة:

ولدت (بدرية محمد طلبة محمد عبد العال) في مدينة الإسكندرية، مصر. في 24 – نيسان – 1971. عملت في بداية حياتها كمدرسة، وكانت محبة للفن ومتعلقة به، فكانت تذهب إلى قصر التمثيل عقب انتهاء عملها في المدرسة، مما عرضها للكثير من المضايقات من مدير المدرسة والذي دفعها للاستقالة من مهنة التعليم والتوجه إلى العمل الفني.

اكتشف بدرية طلبة زوجها المؤلف مصطفى سالم وقدمها في عمل من تأليفه وهو (برج الأبجدية 2) من إنتاج اتحاد الإذاعة والتلفزيون. ثم عملت بدرية بعد ذلك في المسرح، وأثناء عملها مع النجم سمير غانم والمنتج أحمد الأبياري في مسرحية (دور مى فاصوليا) ومسرحية (أنا ومراتي ومونيكا) شاهد المسرحية المخرج رائد لبيب وأٌعجب بها ثم رشحها للعمل في البرنامج الكوميدي (حسين على الهواء)، وأنطلقت بعد ذلك للعمل بالتلفزيون والسينما.

بدرية طلبة في مسلسل “ضرب نار”

من ناحية أخرى، شاركت بدرية طلبة مع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، فى مسلسل «ضرب نار» والذي شاركوا به في سباق رمضان 2023 الماضي، فى قالب الدراما الصعيدية، وهو العمل الأول لياسمين بعد تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة التى استلزمت سفرها إلى سويسرا لإجراء عملية جراحية.

وكانت آخر الأعمال التي جمعت بدرية طلبة مع الثنائي ياسمين عبد العزيز و أحمد العوضي، مسلسل “اللى ملوش كبير” فى دراما رمضان قبل الماضي، وشارك فى بطولته خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، دينا فؤاد، عايدة رياض، فتوح أحمد، محمود حافظ، بدرية طلبة، أحمد سعيد عبد الغني، هدى الإتربي، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعي، محمود عمرو ياسين، محمد عبد العظيم، كريم الحسيني، جمال يوسف، بسنت النبراوي، ميريت عمر الحريري، ماجدة منير، وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

آخر أعمال بدرية طلبة السينمائية

يُذكر أن أحدث عمل فني قدمته الفنانة بدرية طلبة، كان فيلم “تماسيح النيل” والذي طُرح بدور العرض في يناير 2022.

فيلم “تماسيح النيل” بطولة بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، هنادي مهنا، سليمان عيد، محمد جمعة، حمدي الميرغني، سوزان نجم الدين، ويزو، محمد ثروت، وعدد آخر من النجوم وهو من إخراج سامح عبد العزيز.

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