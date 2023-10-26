شكرا لقرائتكم خبر عن ريا أبى راشد: المنطقة العربية كلها مليئة بمشاعر الغضب والحزن بسبب فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرحت المذيعة ريا أبى راشد من خلال تليفزيون الخليج 365 مع الزميلة لميس محمد، فى خلال فعاليات مهرجان الشارقة السينمائى الدولى للأطفال والشباب، قائلة: "ان هذه االسنة هى الأولى التى احضرها شخصيا، وشاركت فى فعاليات السنة الماضية من خلال حوارات عن طريق Zoom، ومن زمان وانا على اتصال مع القائمين على المهرجان، وبسبب أننى كنت مقيمة فى بريطانيا لم أتمكن من الحضور، ألا أنه بعد انتقالى إلى الإمارات تمكنت من الحضور شخصيا".

وتابع أبى راشد مؤكدة: "أنا متحمسة لـ أشوف شباب فى الأفلام، بالنسبة لى، لا يوجد أفضل من الأطفال فى التمثيل بسبب تجردهم وفطرتهم، ومتحمسة لـ شوف السينما من وجهة نظر الأطفال".

واختتمت أبى راشد حديثها قائلة: "شو فينا نقول أكثر من أنه شى بيوجع القلب ياللى عم بيصير، وبحس أنه عبر مواقع التواصل الإجتماعى لمة العربية متفاعلة ومنفعلة بسبب ما يحث، اللى بيصير أزمة إنسانية لا تنوصف وكتير فى وجع قلب، وأهالى غزة فى قلبنا وبتمنالهم مستقبل أفضل بمليون مرة، لأنهم يستحقوا مستقبل أفضل، يستحقوا انهم يعيشوا حياتهم بـ طريقة طبيعية لأننا كلنا فى الوطن العربى عندنا الفرصة، وأن شاء الله خير لهم، وأنا كتير حزينة هالايام، وبعرض أنه فى كتير حزن وغضب بالمنطقة".

ويقام مهرجان الشارقة السينمائى الدولى للأطفال والشباب، في دورته العاشرة، من 22 إلى 28 أكتوبر الجارى.

ويقدم المهرجان خلال فعاليات دورته العاشرة 81 فيلماً من37 دولة في العالم، تتضمن عروضاً سينمائية من دول تشارك لأول مرة في الحدث.

ويشهد المهرجان الذي تنظمه مؤسسة "فن" عروضًا لاربع أفلام تقدم لأول مرة على مستوى العالم، بالإضافة لـ 43 فيلماً آخراً يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط، كما تستضيف منصة "السجادة الخضراء"، التي تتيح للجمهور فرصة اللقاء والحديث مع صناع الأفلام، عروض أربعة أفلام سينمائية هي: "نزوح"، و"نيكولاس الصغير"، و"هي من كوكب آخر"، و"طريق الوادى".

والدول المشاركة فى الدورة الـ 10 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: فرنسا، المملكة العربية السعودية، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، بلجيكا، سويسرا، الجمهورية التشيكية، اليمن، بجانب مشاركة إستونيا، ألمانيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، لوكسمبورج، قطر، فيتنام، بالإضافة إلى سوريا، تايوان، الأرجنتين، الصين، الهند، أيرلندا، الأردن، الكويت، أوزبكستان، مع مشاركة لبنان، المغرب، النرويج، سلطنة عمان، البرتغال، روسيا، جنوب أفريقيا، السويد، توجو، الإمارات العربية المتحدة.