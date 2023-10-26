شكرا لقرائتكم خبر عن من دلال أبو أمنة لـ ميساء عبد الهادى ودانا.. إسرائيل تحارب صوت الحق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لأنها على باطل، دائما ما تحاول اسكات من ينطق بالحق، وهو ما يبرر قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية باحتجاز واعتقال كل من له صوت عالي وناطق بالحق ويحرجها أمام العالم، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية احتجاز واعتقال عدد من الشخصيات آخرها كانت الإعلامية دانا أبو شمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، والتي قالت لـ الخليج 365، إنها تفاجئت بقوات الاحتلال تحتجزها فى القدس، مشيرة إلى أنها خضعت للتحقيق من خلال قوات الاحتلال للتعرف على سبب تواجدها وقيامها بالتصوير فى القدس، وعندما أخبرتهم بأنها صحافية وتنقل الأحداث فى القدس، قاموا باستدعاء سيدة لتقوم بتفتيشها بالكامل وتفتيش سيارتها أيضا.

وأشارت دانا أبو شمسية، إلى أنها تم استجوابها والتأكد من هويتها ومراجعة أوراقها التى تثبت شخصيتها وجهة عملها حتى قاموا بإطلاق سراحها.

وقبل أيام كانت المطربة الفلسطينية دلال أبو أمنة هي الأخرى على موعد مع الاعتقال، ولكنها خرجت بعد قضائها يومين بداخله، حيث تم اعتقالها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى، بسبب تدوينة نشرتها على حسابها بموقع فيس بوك قالت فيها: "ولا غالب إلا الله" مرفقة إياه بعلم فلسطين.

ونشرت دلال أبو آمنة صورة تجمعها بأبنائها على حسابها بموقع إنستجرام" وعلقت: "بعد قضاء ليلتين في السجن الانفرادي ظلمًا وبهتانا.. أنا حرّة.. حرّة كما كنت وحرّة كما سأبقى دوما وأبداً.. وجسدي الذي هَزُل بسبب إضرابي عن الطعام طيلة الثلاثة أيام أصبح الآن أقوى.. وإيماني بالله أعمق.. وقناعتي برسالتي وتكليفي زاد أضعافا".

وأضافت دلال أبو آمنة "حاولوا تجريدي من إنسانيتي، وإسكات صوتي وإذلالي بكل الطرق، شتموني وكبلّوا يديّ وساقيّ بالقيود، لكنهم بهذا جعلوني أكثر شموخًا وعزة.. سيبقى صوتي رسولاً للحب مدافعًا عن الحق في هذه الدنيا شكرًا لكل من دعمني من كل أنحاء العالم، إن كان بكلمة أو بدعوة أو بموقف، ومحبتي وامتناني لعائلتي الحبيبة لزوجي وأولادي وأمي واخواتي واصدقائي الذين تحملوا وعانوا الكثير من أجلي..أحبكم جميعا في الله والحمد لله".

ومؤخرا تم تمديد اعتقال الممثلة الفلسطينية ميساء عبد الهادي لمدة يومين من قبل محكمة الصلح في الناصرة، وذلك على خلفية منشورات على الفيس بوك عكست فرحتها بطوفان الأقصى.