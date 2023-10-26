شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور أحدثهم فى "جوازة توكسيك".. أبناء ليلى علوى فى أفلامها الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة ليلى علوى لبدء تصوير أحدث أفلامها "جوازة توكسيك" منتصف شهر نوفمبر المفبل، ويجمعها الفيلم بالفنان بيومى فؤاد للمرة الثالثة على التوالي في السينما، وتجسد ليلى علوى خلال الفيلم دور زوجة بيومى فؤاد للمرة الثالثة أيضاً، كما أنها تظهر كأم للفنان محمد أنور حيث أنها اعتادت على تجسيد دور الأم لشباب في أعمالها السينمائية الأخيرة.

ويعد محمد أنور أحدث الفنانين الذين يجسدوا دور ابن الفنانة ليلى علوى في السينما خلال السنوات الأخيرة، وذلك بعدما سبقة حمدى الميرغنى ومحمد سلام في فيلم "ماما حامل" الذى تم عرضه عام 2021، وحمدى الميرغنى ومصطفى غريب في فيلم "شوجر دادى" الذى تم عرضه هذا العام 2023، وأسماء جلال التي تجسد دور ابنة ليلى علوى في فيلم "آل شنب" المنتظر عرضه قريباً.

وتنتظر ليلى علوى عرض فيلم " آل شنب" في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، حيث يشارك الفيلم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة في عرضه العالمي الأول، حيث انتهت ليلى من تصويره الشهر قبل الماضى، ويشارك فى بطولته لبلبة، سوسن بدر، هيدى كرم، أسماء جلال، خالد سرحان، محمد البزاوى، حسن مالك، وإخراج أيتن أمين، وسيناريو أيتن أمين وأحمد رؤوف وإسلام حسام.

وعرض للنجمة ليلى علوى فيلم "شوجر دادى" في مايو الماضى، والعمل من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس عدد آخر من الفنانين، ومن ضيوف الشرف هشام عباس الذى يقدم أغنية أيضًا خلال الأحداث، ومروان يونس وسارة الدرزاوى.



حمدى الميرغنى ومحمد سلام مع ليلى علوى فى فيلم ماما حامل



حمدى الميرغنى ومصطفى غريب



اسماء جلال