رئيس أكاديمية الفنون: المعهد العالى لفنون الطفل رغم حداثته أثبت نشاط وكفاءة

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القاهرة - سامية سيد - شهد المعهد العالى لفنون الطفل التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة حفل حصاد الأنشطة الصيفية الذى نظمه تحت إشراف الأستاذ الدكتور حسام محسب عميد المعهد.

وبدأت فعاليات الحفل بمعرض فنى يضم نماذج من أعمال الورش الصيفية من ( حلى ، إعادة تدوير للأوراق - حلى- رسم وغيرهم ثم عرض لفيلم قصير تناول لقطات من الورش وصور تعكس فرحة الطلاب المشاركين بالورش، كما تم تكريم كلا من الجهاز الإدارى بالأكاديمية والمعهد و مدربين الورش الصيفية لجهودهم المبذولة على مدار عام كامل، وإهداء درع شكر وتقدير لعميد المعهد الدكتور حسام محسب" لدعمه المستمر لأنشطة المعهد ومدربيه وحرصه على تذليل كافة العقبات.

وقالت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون الفنون : "إن معهد فنون الطفل بقيادته المتميزة كان له دور كبير فى إثراء الأنشطة الصيفية بالأكاديمية وذلك من خلال تنظيم عدد كبير من الورش الفنيه المتنوعة طول فترة إجازة الصيف".

وأضافت "جبارة":"أن المعهد العالى لفنون الطفل على الرغم من كونه من المعاهد المستحدثة بالأكاديمية إلا أنه أثبت نشاط وكفاءة لا يمكن أن نغفلها وتوجهت بالشكر لكل من الاستاذ الدكتور حسام محسب عميد المعهد و الاستاذ الدكتور طارق مهران وكيل المعهد اللذان بذلوا قصارى جهدهم من أجل تطوير المعهد كما توجهت بالشكر للدكتور خالد عويس خبير الجودة بالأكاديمية لحرصه على تطبيق معايير الجودة ووضع المعهد على الطريق الصحيح ،لافتة إلى أنها سوف تخصص مكان داخل الأكاديمية لعرض أعمال الطلاب.

من جانبه قال الدكتور حسام محسب عميد المعهد العالى لفنون الطفل: إن المعهد العالى لفنون الطفل تم افتتاحه عام 2019 وخلال تلك السنوات القليلة الماضيه حرص المعهد أن يثبت وجوده على الساحه الثقافية وان يساعد فى تخريج أجيال وكوادر متخصصه نظريًا وعمليًا.

يذكر أن حفل الختام قد تضمن عرض عرائسى متميز يحمل اسم " العاب ليلى " تأليف وإخراج رضوى رشاد , تنفيذ دارسى معهد فنون الطفل، والذى حاز على اعجاب الحضور بشكل كبير، ومنهم الدكتور هشام جمال نائب رئيس الأكاديمية ، والدكتور محمد شبانه عميد المعهد السابق،والدكتورة هند عصمت وكيل المعهد السابق،و الكاتب المسرحى جمال ياقوت ، الدكتور محمد زعيمه ، الدكتورة الهام سيف الدولة ، الدكتورة جيهان خريبه و الدكتورة سميه مظلوم و الأستاذة مها السيد أمين عام الأكاديمية.



حفل حصاد الأنشطة الصيفية



حفل حصاد الأنشطة الصيفية



حفل حصاد الأنشطة الصيفية