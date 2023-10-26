“لو بعد حين”.. دينا الشربيني تعود بعد فترة الحداد على والدتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عادت النجمة المصرية دينا الشربيني لمزاولة نشاطها الفني بعد فترة انقطاع حدادًا وحزنا على وفاة والدتها.

وقد بدأ يوم أمس الأربعاء الموافق ٢٥ أكتوبر عرض أحدث أعمال دينا، حكاية “لو بعد حين” من مسلسل “حدث بالفعل”، وذلك تم تأجيل عرضها في اللحظات الأخيرة احتراما لحالة الحداد.

وحكاية “لو بعد حين” هي من بطولة الفنانة دينا الشربيني وشيرين رضا، ليشهد العمل التعاون الأول بينهما بالإضافة إلى مشاركة النجوم إسلام حافظ، بسنت حاتم، عابد عناني، لبنى ونس، وعدد آخر من الفنانين والحكاية من إخراج هشام الرشيدى، وتتكون من 3 حلقات ومستوحاة من قصص حقيقية.

الجدير ذكره أن مسلسل “حدث بالفعل” مألف من حلقات منفصلة، إذ تتكون كل حكاية من ثلاث حلقات، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها في حياة المرضى، وعلى حياة المقربين منهم، كيف ممكن أن يكون أقرب الناس إليك مريضًا ومجرمًا دون علمك، والمسلسل مكون من حكايات وهي حكاية ريش أبيض وحكاية تحت الحزام وحكاية قرض شخصي وحكاية لو بعد حين.