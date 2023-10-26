أول تعليق لـ حسين فهمي على تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علق الفنان المصري حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على قرار وزيرة الثقافة المصرية بتأجيل افتتاح الدورة الـ 45 لأجل غير مسمى، وأكد فهمي أن “الظروف الحالية” تمنع إقامة المهرجان، وأجل فهمي الحديث عن الموعد المقترح لإقامة المهرجان لافتاً إلى أنه ملتزم بالأجندة الدولية لمهرجانات السينما العالمية.

وقال حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على هامش تكريمه في مهرجان الشارقة السينمائي: “كل مهرجان له مكانته وعمره وإحنا في مهرجان القاهرة السينمائي بدروته الـ 45 ماكنش ممكن أبداً في الظروف اللي بنمر بيها إننا نقيم مهرجان سينما، وإحنا مهرجان دولي ولينا مواعيد محددة”.

يذكر أن حسين فهمي تم تكريمه ضمن فعاليات حفل افتتاح مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب في دورته العاشرة، الذي أقيم يوم الأحد 22 أكتوبر.

ويشارك في مهرجان الشارقة السينمائي نحو 81 فيلماً من 37 دولة في العالم، ومنها إيران وفرنسا واليمن والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة وسوريا والكويت والأردن والهند والبرتغال وروسيا وعمان والنرويج والإمارات ولبنان والمغرب وغيرها.

كما يشارك في المهرجان 15 مخرجاً وخبيراً سينمائياً، ومن بينهم أحمد شوقي ومحمد حاجي، بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من الفنانين أبرزهم الفنان حسين فهمي، الفنانة ليلى علوي، السيناريست مدحت العدل.

وسبق أن قررت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني، تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في نسخته الـ 45، والذي كان من المقرر أن يقام خلال الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر المقبل، وسيتم تحديد موعد إقامة المهرجان في وقت لاحق.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة Aبالاتحاد الدولي للمنتجين في براسليس بفرنسا FIAPF.