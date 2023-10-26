مي كساب تعلن عودة “اللعبة “.. “مساحة من المتعة والبهجة للجمهور”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة المصرية مي كساب عن الموعد النهائي لبدء تصوير الجزء الخامس من المسلسل الكوميدي “اللعبة”، مؤكدة أن فريق العمل سيلتئم شمله مجدداً عقب انتهاء جميع أفراده من تصوير أعمالهم الدرامية المقرر عرضها ضمن موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2024.

وبحسب ما أكد المخرج معتز التوني، لن يحدث أي تغيير على قائمة أبطال المسلسل، حيث سيشارك كل نجوم الموسم الرابع الذي عرض حصريا في شهر مايو الماضي عبر منصة شاهد Vip، وحقق نجاحاً كبيراً.

وأضاف نجم المسلسل شيكو في بيان صادر من قناة mbc مصر: “تقديم موسم جديد من اللعبة شيء في منتهي الصعوبة بسبب النجاح الكبير للمُسلسل وتعلق الجمهور به بصورة لافتة، ولكننا تغلبنا على ذلك ببذل الكثير من الجهد أثناء التفكير والكتابة والتحضير، وهناك الكثير من المُفاجآت والأحداث غير المتوقعة، بالإضافة لانضمام نجوم جدد ومنهم رانيا يوسف مما يُضفي الكثير من التنوع، ويغير مجري الأحداث، ونأمل أن يُضيف الموسم الجديد مساحة من المتعة والبهجة للجمهور”.

يشارك في بطولة مسلسل “اللعبة” النجوم هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، محمد أوتاكا، محمد عمرو الليثي، محمد الصاوي، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، ومحمد عبد العظيم، والعمل من تأليف أحمد سعد والي وإخراج معتز التوني.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، حول وسيم الصريطي والذي يجسد دوره شيكو والذي يكون فريقاً ليلعب ضد هشام ماجد “مازو” والذي يكون فريقاً آخر، وسط منافسة بينهما في مجموعة من الألعاب على أرض الواقع ليربحوا مبالغ مالية ضخمة.

وشارك في الموسم الرابع من مسلسل “اللعبة” عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم الفنانة الكبيرة جليلة محمود التي تعود لعالم الفن والتمثيل بعد غياب طويل، كما تظهر الفنانة شيماء سيف.