فريدة سيف النصر خانها التعبير.. وما علاقة وزنها بحرب غزة؟

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الممثلة المصرية فريدة سيف النصر لحملة إنتقادات، بعد أن ربطت سبب فقدانها للوزن بالحرب في غزة.



ويبدو أن الممثلة خانها التعبير، حيث أنها كانت تسعى للحديث عن مدى تأثير الحرب والأخبار على صحتها النفسية، وقالت بمنشور: "اللي بيسألوني عن السبب وراء فقدان وزني و"خسيت إزاي" رغم فشلي فيه عامين... من 9 أكتوبر وتحديداً بسبب أحداث فلسطين أصبحت أفقد وزني باستمرار وبدون أي تخطيط، وخاصة بعد متابعتي للأحداث الدامية في فلسطين وتأثرت كثيراً بمشاهد الأطفال الذين يستشهدون والذين يشتهون الطعام. كل هذه المشاهد المؤلمة أثرت فيَّ وأصبحت لا أتناول إلا القليل جداً من الطعام، قسماً بالله معدتي هي اللي رفضت يادوب لقمتين وأقف... بطبيعتى عندما أكون في حالة زعل أو حزن أتناول الأطعمة بشراهة... لكن هذه المرة كانت مختلفه ابتعدت عن الأكل... وتأثرت أيضاً بالمأساة الحقيقية للأطفال الذين استشهدوا مع حيواناتهم وطيورهم... في كمان مشكلة أخرى خاصة بابنة شقيقي والمصابة بـ"كانسر" ولا أعرف كيف يمكن أن أساعدها. من ساعة الأحداث خسّيت 14 كيلو ربنا يستر حقيقي معدتي واجعاني ورافضة الأطعمة... يارب حلّها من عندك وارحمهم وإخسف الأرض بصهيوني سفاح الحياة".