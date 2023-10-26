أسما شريف منير تكشف عن تغير جذري في حياتها .. وتقول : " ربنا يهدينا كلنا يا رب "

ميرنا وليد - بيروت - كشفت خبيرة التجميل المصرية أسما شريف منير ابنة الممثل المصري شريف منير أنها غيرت حياتها وانتظمت في الصلاة.



وكتبت أسما على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"كل يوم أربعاء كنت بسهر مع صحابي، وكل مرة حتى لو بنبسط يوميها تاني يوم بيكون يوم وحش أوي، وكل مرة أقول مش هروح وبضعف وبروح، بقالي 12 يوم مرحتش، وده بدأ بأني حاسة إني عمري ما هعرف أرقص وأهيص في الوقت الصعب ده وبعدين بقى إحساس ليه علاقة بيا أنا واختياراتي".

واستدركت: "ذهبت اليوم إلى مسجد صالح الجعفري وصليت، وبعد ذلك ذهبت إلى مرقد الإمام الحسين وصليت صلاة العشاء، وكان شعور بالهدوء والسكينة الشديدين، وكان قلبي مطمئنًا وسعيدًا".

وأضافت: "وعندما عدت إلى المنزل، عدت من جهة المكان الذي كنت أسهر فيه وجلست أسبح لفترة، وشعرت كما لو أنني طلعت الأولى على المدرسة، أشعر بالقوة والانتصار على الشيطان وعلى نفسي، ده مش عشان أنا ضد السهر، خالص بس أنا ضد أنها تبقى دي محور حياتي، ويوم ثابت كده التوازن مهم في كل حاجة، وأنا مبسوطة أني كل شوية بفوق وبصلح وحدة وحدة، أنا بقول الكلام ده عشان عارفة إن في ناس زيي محتاجين يعرفوا إنهم مش لوحدهم، وأن هيجي عليك وقت تحس إنك محتاج تفوق وساعتها حقيقي هتكون سعيد بجد مش من برا بس ولا في السهرة بس، السعادة هتملي قلبك كله، ربنا يهدينا كلنا يا رب."