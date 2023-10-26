مفاجأة من العيار الثقيل.. أوبريت "الحلم العربي" بنسخة جديدة!

ميرنا وليد - بيروت - بعد حوالي 25 عام على إطلاقها، يبدو أن الجمهور العربي على موعد مع نسخة جديدة من أوبريت "الحلم العربي" يوم الأحد المقبل.



وفجّر السيناريست المصري مدحت العدل، ومؤلف الأغنية مفاجأة من العيار الثقيل، معلناً عن إعادة تقديم الأوبريت يوم الأحد المقبل داخل دار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يظهر الأوبريت بشكل جديد يتناسب مع رسالة الفنانين الرافضين للإبادة الجماعيّة الّتي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني.

يذكر أنه عام 1998، وبعد مرور 50 عاماً على قيام دولة إسرائيل واشتعال المقاومة الفلسطينية صور كليب "الحلم العربي"، بمشاركة عدد كبير من فنانين الوطن العربي.