ميرنا وليد - بيروت - أعرب الممثل اللبناني جو صادر عن استيائه من تعليقات المتابعين السلبية، الذين يشككون بإنسانية ووطنية المشاهير.

وقال صادر في فيديو نشره لمتابعيه: "ما حدا يشكك بوطنيتنا أو عروبتنا أو انسانيتنا"، وأضاف "كلنا عنا شغل ما فينا نوقف شغلنا".

وتابع جو: "كلنا عم نفكر بفلسطين وكلنا عم نفكر بأهلنا بجنوب وبالمقاومة وبالشباب لي عم تضحي بحالها حتى تقاوم"، كما أضاف "ما ناقصنا حرب ما ناقصنا قتل ودم، بلدنا منهار".

وطالب صادر متابعيه بالتفكير بضمير ووعي، وتخفيف التعليقات السلبية.

كما انتقد بعض اللبنانيين المستفيدين من الأزمة قائلاً: "الشعب اللبناني بينطر الحرب والمأساة لننصب على بعض ونستفيد من بعض، كيف بدكن تحرروا فلسطين وانتوا بتنصبوا على بعض؟".

كانت هذه تفاصيل خبر جو صادر يفجر غضبه ويرد على منتقديه وهذا ما قاله عن الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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